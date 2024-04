Arsenal preživel gostovanje pri Brightonu

London, 6. aprila - Nogometaši Arsenala so v 32. krogu uspešno preživeli gostovanje pri neugodnem Brightonu in se z zmago 3:0 spet vsaj začasno zavihteli na vrh angleške nogometne lige. Prehiteli so Liverpool, ki bo prvo mesto po 31 krogih branil v nedeljo, ko bo v Manchestru odigral derbi proti Unitedu.