Trimo Trebnje prvič pokalni zmagovalec Slovenije

Trebnje, 6. aprila - Rokometaši Trima iz Trebnjega so zmagovalci slovenskega pokala. V finalu zaključnega turnirja v domači dvorani so s 35:28 (18:14) premagali Slovenj Gradec. Za Trebanjce, ki jih vodi selektor slovenske reprezentance Uroš Zorman, je to prva lovorika v zgodovini slovenskega rokometa.