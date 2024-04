V steni Gradiške Ture se je smrtno ponesrečila plezalka

Vipava, 6. aprila - V steni Gradiške Ture v občini Vipava je danes prišlo do nesreče s smrtnim izidom. Ob 12.04 se je pri plezanju v navezi pri padcu s stene smrtno poškodovala plezalka, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Reševalci so posredovali tudi drugod po Sloveniji, med drugim na grebenu med Kredarico in malim Triglavom.