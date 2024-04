Na čelu Zveze veteranov vojne za Slovenijo ostaja Ladislav Lipič

Laško, 6. aprila - Zvezo veteranov vojne za Slovenijo bo tudi v mandatnem obdobju 2024-2028 vodil Ladislav Lipič, so odločili zbrani na današnjem volilnem zboru zveze. Dogodku je prisostvoval tudi obrambni minister Marjan Šarec, ki je ob tej priložnosti izpostavil pomen zveze in njeno vlogo pri ohranjanju vrednot domoljubja in poguma.