Mariborski policisti preiskujejo nasilno smrt na območju Kidričevega

Kidričevo, 6. aprila - Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so bili v petek zvečer obveščeni o mrtvi osebi v bližini Kidričevega. Na kraju so ugotovili, da gre za 33-letno žensko iz okolice Ptuja, ki je umrla nasilne smrti. V petek in danes so v okviru preiskave odvzeli prostost 37-letnemu moškemu iz okolice Ptuja in 33-letni ženski iz okolice Lenarta.