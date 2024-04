Slovenskim odbojkaricam sede tretja zmaga v kvalifikacijah za paralimpijske igre

Kunming, 6. aprila - Slovenske odbojkarice sede so v Daliju v kvalifikacijah za paralimpijske igre, ki bodo letos v Parizu, po treh odigranih tekmah pri treh zmagah. Po zmagah nad Nemčijo in Ukrajino so bile tokrat varovanke selektorja Simona Božiča s 3:0 boljše od Japonske. V nedeljo ob 5. uri zjutraj po slovenskem času jih čaka Iran.