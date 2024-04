Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 6. aprila - Danes bo pretežno jasno. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 °C, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju do 11, najvišje dnevne od 24 do 29, ob morju okoli 21 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek pa sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter. Zelo toplo bo.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom je globok ciklon. Na območju Sredozemlja in srednje Evrope prevladuje visok zračni tlak, ki prinaša stabilno in toplo vreme.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, sprva bo predvsem v krajih vzhodno od nas nekaj oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodnik. V nedeljo bo pretežno jasno in zelo toplo.

Biovreme: V soboto in nedeljo bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. V nedeljo sredi dneva in popoldne bo predvsem na jugovzhodu države zmeren toplotni stres.