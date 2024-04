Pregled - šport, 5. 4. (petek)

LJUBLJANA - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025. Izbranke Saše Kolmana so v Šiški gostile Moldavijo in jo premagale z 2:0. Za domačinke sta zadeli Lara Prašnikar in Zala Kuštrin.

KOPER - Slovenski nogometni prvoligaš Koper je zaradi slabih rezultatov prekinil sodelovanje s trenerjem Aleksandrom Radosavljevićem. Ta je Koprčane prevzel v zimskem premoru, nato pa z njim vpisal tri zmage, neodločen izid in šest porazov. Zamenjal ga bo Oliver Bogatinov.

KIDRIČEVO - Nogometaši Aluminija so v 29. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Mariboru z 0:2 (0:1).

TREBNJE - Rokometaši Trima in Slovenj Gradca so finalisti slovenskega pokala v Trebnjem. Domači rokometaši so v prvem polfinalu s 34:33 odpravili Koper, v V drugem polfinalu pa je Slovenj Gradec s 34:25 premagal Krko. Finale bo v soboto ob 17.30, tekma za tretje mesto pa ob 14.30.

BILBAO - Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji Jonas Vingegaard si je med grozljivim padcem kolesarjev na dirki po Baskiji poškodoval pljuča, so sporočili iz nizozemske ekipe Visma-Lease a Bike. V padcu je bil udeležen tudi nekdanji moštveni kolega Danca, Primož Roglič, ki jo je odnesel brez hujših posledic.

OSIJEK - Slovenski telovadci so drugi dan kvalifikacij na svetovnem izzivu v Osijeku ostali brez finalnega nastopa. Kar dva telovadca, debitant Beno Kunst na preskoku in Kevin Buckley na krogih, sta za las ostala brez nedeljskega boja za kolajne. Oba sta namreč z devetima mestoma prvi rezervi za finale.

LJUBLJANA - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta na sedežu ministrstva gostila vrhunske športnike in trenerje, zaposlene v policiji. Sprejem je bil v znamenju slovesa skakalca Petra Prevca, ki je ob tej priložnosti prejel plaketo MNZ za vrhunske dosežke in krepitev ugleda policije v Sloveniji in svetu.

VARAŽDIN - Drugi dan namiznoteniškega turnirja WTT feeder v Varaždinu je prinesel slovo še zadnjega slovenskega igralca. Deni Kožul, ki je v prvem krogu s 3:0 premagal 57. igralca sveta, Kubanca Andyja Pereiro, je danes ostal praznih rok. Od slovenskega prvaka je bil boljši 23-letni Japonec Yuta Tanaka, ki je zmagal s 3:1 v nizih.

LJUBLJANA - Na slovenski radijski postaji Val 202 se je končala dobrodelna dražba za otroke iz socialno ogroženih družin v okviru projekta Botrstvo. Nedavno upokojeni skakalni as Peter Prevc je za dražbo namenil podpisano čelado, s katero je v Planici še zadnjič dosegel zmago. Čelada je dosegla ceno kar 30.000 evrov.

PEKING - Slovenske odbojkarice sede so v Daliju na Kitajskem po težkem boju premagale Ukrajino s 3:2 in naredile pomemben korak proti kvalifikacijam na paraolimpijske igre, ki bodo letos v Parizu. Slovenska izbrana vrsta bo kvalifikacije nadaljevala v soboto, ko se bo zjutraj pomerila z Japonsko.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA vpisali 46. zmago v sezoni. Dallas je z zmago nad Atlanta Hawks s 109:95 ubranil peto mesto v razvrstitvi zahodne konference, ki mu zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico. Slovenec Luka Dončić je v domači dvorani American Airlines končal pri 25 točkah, 12 skokih in osmih podajah.

SAN JOSE - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v gosteh premagali San Jose Sharks z 2:1 in prišli do druge zmage zaporedoma po nizu treh porazov. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je na ledu preživel 21:42 minute, a se ni vpisal med strelce ali podajalce.