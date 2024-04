Mladoletnica na območju Most v Ljubljani z ostrim predmetom huje poškodovala sovrstnika

Ljubljana, 5. aprila - Na območju Most v Ljubljani je danes popoldan mladoletnica v prepiru z ostrim predmetom huje poškodovala mladoletnika. Slednjega so odpeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Policisti o okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so navedli na PU Ljubljana.