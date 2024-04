Marca v ZDA odprli več delovnih mest od pričakovanj

Washington, 5. aprila - Ameriški delodajalci so marca povečali zaposlovanje bolj od pričakovanj. Odprli so 303.000 neto novih delovnih mest, medtem ko so jih ekonomisti pričakovali zgolj okoli 200.000, poročajo tuje tiskovne agencije. Stopnja brezposelnosti v največjem gospodarstvu na svetu se je pričakovano znižala za 0,1 odstotne točke na 3,8 odstotka.