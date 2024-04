Petru Prevcu ob koncu kariere plaketa MNZ

Ljubljana, 5. aprila - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta na sedežu ministrstva gostila vrhunske športnike in trenerje, zaposlene v policiji. Sprejem je bil v znamenju slovesa skakalca Petra Prevca, ki je ob tej priložnosti prejel plaketo MNZ za vrhunske dosežke in krepitev ugleda policije v Sloveniji in svetu.