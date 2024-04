Začenja se preventivna akcija za večjo varnost motoristov

Ljubljana, 8. aprila - Začenja se nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil, ki bo trajala do 21. aprila, so sporočili iz Agencije za varnost prometa (AVP). V tem času bodo policisti izvajali poostrene nadzore med drugim usmerjene v umirjanje hitrosti, nepravilno prehitevanje in psihofizično stanje voznikov, so napovedali.