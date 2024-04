V projektu Trata 2.1 nastala priporočila za upravljanje mobilnosti v poslovnih conah

Škofja Loka, 7. aprila - Partnerji projekta Trata 2.1 so na podlagi svojih izkušenj z upravljanjem mobilnosti v industrijski coni Trata in dobrih praks, ki so jih pridobili na obiskih v tujini, pripravili priporočila za upravljanje mobilnosti v poslovnih conah. V Škofji Loki so jih predstavili prejšnji mesec, vsem na vpogled in v pomoč pa bodo od konca aprila.