V Ankaranu o izzivih kmetijske in živilske industrije

Ankaran, 5. aprila - Na konferenci kmetijskih in živilskih podjetij iz zahodne kohezijske regije, ki jo je danes v Ankaranu organizirala panožna zbornica pri GZS, so govorili predvsem o novih predpisih s področij digitalnega in zelenega prehoda. Razpravo so zaznamovale tudi kritike zadnjih odločitev ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.