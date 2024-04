V Solkanu odkrili grobove langobardskih vojščakov

Solkan, 7. aprila - Med gradbenimi deli so na območju nad Kajakaškim centrom v Solkanu odkrili 19 grobov, v katerih so po mnenju arheologov pokopani langobardski vojščaki. Grobišče izvira iz poznorimskega in zgodnjesrednjeveškega obdobja, kar kaže, da je ta del slovenskega ozemlja v zgodnjem srednjem veku sodil v langobardsko kraljestvo.