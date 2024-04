Ljubljanska borza: Po napovedi dividend Sava Re z najvišjo rastjo

Ljubljana, 5. aprila - Potem ko so v Savi Re napovedali za skoraj desetino višje dividende, so se delnice pozavarovalnice v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi podražile za 0,63 odstotka. Nekaj nižje rasti beležijo delnice Cinkarne Celje, Krke in Petrola, cenijo se le delnice Zavarovalnice Triglav. Indeks SBI TOP se je do 11.30 zvišal za 0,19 odstotka.