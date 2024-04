Ljubljana 6. maja prva postaja slovenske turneje Plazma športnih iger mladih

Ljubljana, 6. aprila - Na Kongresnem trgu v Ljubljani se bodo čez mesec dni začele Plazma Športne igre mladih (ŠIM). Gre za ljubiteljski športni projekt, ki je leta 1996 naključno vzniknil med prijatelji v Splitu z namenom spodbujanja zdravega življenjskega sloga ter gradnje mostov med narodi in kulturami. Vanj so se vključili številni mladi na Hrvaškem, v BiH in Srbiji.