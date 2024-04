Slovenske odbojkarice sede do druge zmage v kvalifikacijah za paraolimpijske igre

Kunming, 5. aprila - Slovenske odbojkarice sede so v Daliju na Kitajskem po Nemčiji, ki so jo ugnale s 3:1 v nizih, danes po težkem boju premagale še Ukrajino s 3:2 in naredile pomemben korak proti kvalifikacijam na paraolimpijske igre, ki bodo letos v Parizu. Slovenska izbrana vrsta bo kvalifikacije nadaljevala v soboto, ko se bo zjutraj pomerila z Japonsko.