Azijske borze končale teden s padci

New York/Tokio, 5. aprila - Pred objavo pomembnih gospodarskih statističnih podatkov v ZDA so se tečaji delnic na pomembnejših borzah v Aziji danes znižali. Za padce so poskrbela tudi četrtkova negativna gibanja na Wall Streetu, potem ko so predstavniki ameriške centralne banke zatrli pričakovanja vlagateljev, da bi lahko kmalu prišlo do znižanja obrestnih mer.