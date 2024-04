Kopitarjevi kralji boljši od San Joseja

San Jose, 5. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v gosteh premagali San Jose Sharks z 2:1 in prišli do druge zmage zaporedoma po nizu treh zaporednih porazov. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je na ledu preživel 21:42 minute, a se ni vpisal med strelce ali podajalce.