Vlada uvaja globe za nepravilni obračun zdravstvenih storitev

Ljubljana, 4. aprila - Vlada je na seji sprejela spremembe in dopolnitve uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024. Spremenjena uredba med drugim uvaja globe za nepravilni obračun vseh zdravstvenih storitev. Te so bile sedaj določene le za nekaj posamičnih storitev, za večino pa ne, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.