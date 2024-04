V treh zdravstvenih zavodih vlada odpoklicala del dosedanjih in imenovala nove predstavnike

Ljubljana, 4. aprila - Vlada je na današnji seji v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični, Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik ter v Zavodu RS za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant odpoklicala del svojih predstavnikov in imenovala nove, so po seji sporočili z Urada vlade RS za komuniciranje (Ukom).