Zvezdnik akcijskih filmov Jackie Chan praznuje 70 let

Hongkong, 7. aprila - Svetovno znani akcijski igralec, mojster borilnih veščin, režiser, producent in pevec Jackie Chan danes praznuje 70 let. Chan igra že vse od 60. let minulega stoletja. Doslej je nastopil v več kot 150 filmih in danes velja za najvplivnejšega zvezdnika akcijskih filmov vseh časov. Rodil se je 7. aprila 1954 v Hongkongu.