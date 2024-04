Strokovnjaki na okrogli mizi o dostopnosti zdravstvenih storitev poudarili sodelovanje vseh podsistemov

Ljubljana, 4. aprila - Strokovnjaki so na okrogli mizi Slovenske medicinske akademije in Slovenskega zdravniškega društva razpravljali o vlogi Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) pri zagotavljanju dostopnosti zdravstvenih storitev. Poudarili so, da je za dostopnost ključno sodelovanje vseh podsistemov v zdravstvu, ZZZS pa da mora omejiti obseg storitev.