V Slovenskem tehnološkem forumu za spremembe davčnega sistema

Ljubljana, 4. aprila - Na področju prenove šolskega sistema in zaposlovanja tujcev z vidika visokotehnoloških podjetij prihaja v Sloveniji do nekaterih premikov v pravo smer, premalo drzno pa poteka proces digitalizacije, so ocenili v Slovenskem tehnološkem forumu. Prav tako si želijo prilagoditve davčnega sistema, med drugim na področju nagrajevanja zaposlenih.