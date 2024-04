Poslanci bodo o več zakonih odločali po skrajšanem postopku

Ljubljana, 4. aprila - Predloge novel zakonov o referendumu in ljudski iniciativi, o trgu finančnih instrumentov, o sistemu plač v javnem sektorju in o obveznih zavarovanjih v prometu bo DZ obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegij predsednice DZ. Predlog novele o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize pa gre v obravnavo po nujnem postopku.