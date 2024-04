Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 4. aprila - Nevarnost snežnih plazov je zmerna, 2. stopnje. Na višjih vrhovih je snežna odeja nestabilna predvsem v zametih, ki so nastali med sneženjem ob južnem in zahodnem vetru. Tam se lahko sproži kložast plaz že ob večji obremenitvi, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Pod približno 2400 metri je snežna odeja bolj stabilna, saj je po zadnjem deževju močno pomrznila. Tam se lahko čez dan na prisojnih pobočjih prožijo plazovi mokrega snega. Nevarnost se bo zaradi izrazite odjuge iz dneva v dan do nedelje povečevala.

Ob ohladitvi po zadnjem deževju je na površini snežne odeje pod 2400 metri nastala tako debela dežna skorja, da drži tudi težo pešca - obstaja nevarnost zdrsa. Sneg se je v torek čez dan omehčal le na prisojnih pobočjih, na senčnih pa je ostal pomrznjen. V sredo je bilo bolj oblačno, zato se je sneg omehčal počasneje oz. kasneje. Ponekod je zapadlo nekaj centimetrov snega. Snežna odeja pod 2400 metri je stabilna, dokler se ob dnevni odjugi zaradi sonca ne zmehča celotna dežna skorja. Takrat se poveča verjetnost proženja plazov mokrega nesprijetega snega, pa tudi zdrsnih plazov in podiranja opasti. Sneg se zaradi velike vsebnosti puščavskega peska prisojah zmehča hitreje, kot je običajno za ta čas. Na najvišjih vrhovih je sneg manj stabilen v zametih, kjer se lahko ob obremenitvi sproži kložast plaz.

Pred nami je izjemno topel konec tedna, nulta izoterma se bo do nedelje dvignila na višino nad 4000 metri, na 2000 metri bo v nedeljo sredi dneva blizu 15 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo od jugozahoda dotekal še bolj vlažen zrak, zato bo predvsem v gorah Posočja oblačno, čez dan pa bo kopasta oblačnost nastala tudi drugod. Predvsem v Julijcih lahko popoldne nastane kakšna ploha. Nulta izoterma se bo do petka že dvignila na 3000 metre. V soboto in nedeljo bo zrak suh, ozračje bo mirno, povsod bo večinoma sončno. V nedeljo popoldne bo lahko v gorskem svetu nastala kakšna nevihta. Od nedeljskega popoldneva naprej bo zrak vseboval tudi nekaj puščavskega peska, ki ga bo še več v ponedeljek in torek, zato bo vidljivost nekoliko poslabšana.

Ob izraziti suhi otoplitvi se bo najbolj povečala nevarnost na prisojnih pobočjih, kjer se bo tekom dneva zaradi sonca sneg ojužil vse do najvišjih vrhov. Tam se bodo predvsem na strmih pobočjih lahko prožili plazovi mokrega nesprijetega snega. Mehčanje površine snežne odeje bo zaradi velike vsebnosti puščavskega peska še nekoliko hitrejše kot običajno ob povsem belem snegu. Ponoči bo zaradi nizke zračne vlažnosti kljub visoki temperaturi na površini snežne odeje verjetno nastala skorja, ki pa bo z naraščajočo temperaturo zraka vsako noč tanjša. Zato se bo vsak dan bolj zgodaj dopoldne zmehčala, snežna odeja pa bolj zgodaj postala nestabilna. Povečala se bo tudi verjetnost nepredvidljivega proženja zdrsnih plazov in podiranja opasti. Na osojnih pobočjih najvišjih vrhov bo sneg verjetno ostal suh, tam bodo še naprej največja grožnja zameti v bližini grebenov.