V Mariboru bodo obeležili 141 let prve električne luči v mestu

Maribor, 4. aprila - Mariborski župan Saša Arsenovič bo skupaj z direktorjema Energetike Maribor in Marproma Jožetom Hebarjem in Rankom Šmigocem pri spominski tabli na Grajskem trgu dopoldne obeležil 141 let prve električne luči v mestu. V spomin na zgodovinsko pomemben dogodek iz leta 1883 je Mestna četrt Center pred leti 4. april razglasila za svoj praznik.