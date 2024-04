Arsenal začasno na vrhu angleške lige

London, 3. aprila - Nogometaši Arsenala so se vsaj začasno vrnili na vrh angleške nogometne lige. V 31. krogu so z 2:0 premagali Luton in na lestvici prehiteli Liverpool, ki bo tekmo tega kroga proti zadnjeuvrščenemu Sheffield Unitedu odigral v četrtek. Arsenal, ki ni navdušil, je oba gola dosegel v prvem polčasu, v katerem je sicer v okvir vrat sprožil le tri strele.