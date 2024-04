Newyorške borze končale neenotno

New York, 3. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Današnje trgovanje na Wall Streetu se je končalo s hitrimi spremembami vrednosti osrednjih indeksov zaradi neenotnih gospodarskih podatkov, medtem ko so delnice Disneya nazadovale po zmagi v odmevnem boju za posrednike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.