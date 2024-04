Toni Vodišek napreduje

Palma de Mallorca, 3. aprila - Za jadralkami in jadralci je tretji regatni dan na pokalu princese Sofije v Palmi na Mallorci. Od Slovencev gre po pričakovanjih najboljše Toniju Vodišku, ki je v sredinih štirih regatah enkrat zmagal, bil dvakrat drugi in enkrat tretji, s tem pa je pridobil pet mest in je trenutno osmi.