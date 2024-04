Rogaška, Gorica in Mura že v polfinalu nogometnega pokala

Ljubljana, 3. aprila - Nogometašem Rogaške, ki so v torek v gosteh premagali Triglav Kranj s 3:2, sta se danes v polfinalu pokala Pivovarne Union priključila Gorica in Mura. Goričani so bili doma boljši od Radomelj s 4:1, Sobočani pa so na Bonifiki po streljanju enajstmetrovk ugnali Koper.