V Turčiji protesti in aretacije po odvzemu mandata novoizvoljenemu kurdskemu županu

Ankara, 3. aprila - V Turčiji so izbruhnili protesti, na katerih je policija pridržala okrog 90 ljudi, potem ko so volilne oblasti v torek razveljavile izvolitev kandidata prokurdske stranke DEM za župana v mestu Van na jugovzhodu države. Mandat je komisija nato podelila kandidatu vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj (AKP). DEM se je na odločitev že pritožila.