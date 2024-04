V LGL predstava na temo skupnosti in sobivanja v njej

Ljubljana, 4. aprila - Na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) bodo drevi premierno uprizorili lutkovno predstavo Samson in Roberto: Fjordski razgled, ki jo je režirala Nika Bezeljak. Igra je nastala z adaptacijo dveh knjig iz serije Samson in Roberto norveškega pisatelja Ingvarja Ambjornsena: Dediščina po stricu Rin-Tin-Taju in Vražje vrane.