V Vatikanu pet pritožb domnevnih žrtev zoper Marka Rupnika

Vatikan, 3. aprila - Na pristojnem vatikanskem uradu je trenutno pet pritožb domnevnih žrtev spolnih zlorab nekdanjega jezuita in umetnika Marka Rupnika, so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa danes sporočili viri v Vatikanu. Dve pritožbi na dikasterij za nauk vere sta že znani, tri pa so nove, so pojasnili.