Podpisali sporazum o gradnji Nacionalnega centra za zaščito in reševanje v Murski Soboti

Murska Sobota, 3. aprila - Mestna občina Murska Sobota in ministrstvo za obrambo sta podpisala sporazum o gradnji Nacionalnega centra za zaščito in reševanje v Murski Soboti na območju vojaškega vadišča Berek. Župan Damjan Anželj je za STA povedal, da bo to pomembna regijska pridobitev, saj bo v sklopu centra tam prostor za poligone za urjenje gasilcev ter civilne zaščite.