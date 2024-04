V SMG pred premiero avtorskega projekta Slovenija šteje

Ljubljana, 3. aprila - Slovensko mladinsko gledališče (SMG) je pred premiero novega avtorskega projekta Slovenija šteje. Nastal je iz razmišljanja o tem, kakšni so slovenska družba, država, narod, tudi skozi pogled tujcev. Režirala sta ga Sebastian Nübling in Jackie Poloni, ki je prispeval-a glasbo in oblikovanje zvoka. Premiera bo v soboto ob 19. uri.