Kandidata za slovaškega predsednika na nasprotnih bregovih glede Ukrajine

Bratislava, 4. aprila - Na predsedniških volitvah na Slovaškem se bosta v soboto za podporo volivcev pomerila nekdanji zunanji minister Ivan Korčok in aktualni predsednik parlamenta Peter Pellegrini. Medtem ko prvi glede Ukrajine sledi politiki aktualne predsednice Zuzane Čaputove in zagovarja nadaljnjo pomoč, je drugi usklajen s trenutno vlado in do tega skeptičen.