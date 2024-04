V New Yorku prihodnje leto velika razstava del Casparja Davida Friedricha

New York, 7. aprila - Letos mineva 250 let od rojstva nemškega slikarja Casparja Davida Friedricha (1774-1840). Ob jubileju bodo v newyorškem Metropolitanskem muzeju v prihodnjem letu pripravili veliko razstavo, posvečeno Friedrichu. Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa bo to prva tako obsežna razstava umetnikovih del v ZDA.