Azijske borze z velikimi izgubami

New York/Tokio, 3. aprila - Po precejšnjih izgubah, ki so jih v torek utrpele borze na Wall Streetu, so se danes krepko znižali tudi tečaji delnic na pomembnejših borzah v Aziji. Ker med vlagatelji v ZDA pojemajo pričakovanja, da bo ameriška centralna banka kaj kmalu znižala obrestne mere, se je donosnost obveznic povečala, razpoloženje na borzah pa poslabšalo.