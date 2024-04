Na ogled zamisli ureditve obale med Koprom in Izolo

Koper, 2. aprila - V nekdanjem skladišču soli Libertas v Kopru je od danes do 14. aprila na ogled razstava zamisli arhitektov, ki so sodelovali na natečaju za ureditev obalnega pasu med Koprom in Izolo. Komisijo je najbolj prepričal elaborat, ki v osrednjem delu ohranja naravno in kulturno dediščino. Gradbena dela na območju bi se lahko začela leta 2027.