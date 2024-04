Večer o podražitvah čokolad (3. 4.)

Maribor, 2. aprila - Damijan Toplak v komentarju Čokolada bo dražja piše o podražitvah čokolad in drugih čokoladnih izdelkov. Cene kakava, ki je glavna sestavina čokolade, so v letu in pol poskočile za več kot 300 odstotkov. Posledice na pridelovalce kakava, proizvajalce in jedce čokolade pa bodo v prihodnje imeli tudi sedanji borzni pretresi pri ceni kakava.