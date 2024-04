Han z župani zgornje Gorenjske o spremembah pri sobodajalstvu in drugih izzivih

Bled/Jesenice, 2. aprila - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je danes skupaj s svojimi sodelavci na Bledu srečal z župani občin zgornje Gorenjske in doline Soče. Ker gre za turistično območje, so posebno pozornost namenili načrtovanim zakonskim spremembam na področju sobodajalstva, o katerih so s predstavniki ministrstva govorili tudi novembra lani.