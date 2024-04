Predsednica republike sprejela šesterico dijakov, ki so februarja z oživljanjem rešili moškega

Ljubljana, 2. aprila - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes sprejela šesterico dijakov, ki so 22. februarja na železniški postaji v Celju priskočili na pomoč moškemu s srčnim zastojem. S svojim pogumnim in plemenitim ravnanjem so vsak posebej in vsi skupaj rešili življenje človeku, je poudarila predsednica republike in se jim za dejanje zahvalila.