Slovenski dijaki na olimpijadi iz astronomije in astrofizike do dveh zlatih in srebrnih medalj

Ljubljana, 27. avgusta - Slovenski dijaki so na 17. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike, ki je potekala med 17. in 27. avgustom v Vassourasu v Braziliji, osvojili dve zlati in dve srebrni medalji. Peter Andolšek je ponovno postal tudi skupni zmagovalec olimpijade, slovenska ekipa pa se je zavihtela med najboljših pet ekip na svetu.