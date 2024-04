DZ sprejel zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah družb

Ljubljana, 2. aprila - DZ je danes s 47 glasovi za in šestimi proti sprejel zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb. Skladno z evropsko direktivo je namen delavcem v vseh primerih čezmejnih operacij v največji možni meri zagotoviti že pridobljene pravice do soodločanja.