Vreme: Od zahoda se bo delno razjasnilo

Ljubljana, 2. aprila - Čez dan bo spremenljivo oblačno, spet bo zapihal jugozahodnik. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo se bo dopoldne oblačnost od zahoda povečala. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8, v Zgornjesavski dolini okoli 1, najvišje dnevne od 10 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo povečini sončno, le v zahodni Sloveniji bo več oblačnosti. Še bo pihal jugozahodnik. Toplo bo.

Vremenska slika: Hladna fronta se je pomaknila nad vzhodno Evropo in Balkan. Za njo se je v Sredozemlju vzpostavilo območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom zahodnih smeri v višinah k nam doteka hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nekaj ploh in neviht. Spet bo zapihal jugozahodnik. V sredo se bo od zahoda pooblačilo. V Alpah bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Pihal bo jugozahodnik.

Biovreme: Danes bo obremenitev zaradi vremena majhna in le individualno izražena. V sredo se bo vremenska obremenitev prehodno spet nekoliko povečala.