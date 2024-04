Mariborski policisti prijeli kršitelja, ki bi moral biti v zaporu

Maribor, 2. aprila - Mariborski policisti so v ponedeljek dopoldne med nadzorom prometa ustavili 46-letnika in ugotovili, da je vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu vozilo zasegli. Ob tem so ugotovili, da je bila zanj pred časom odrejena privedba v zapor, kamor so ga po opravljenem postopku tudi odpeljali.