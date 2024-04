Impol lani ob upadu povpraševanja zmanjšal proizvodnjo

Maribor, 2. aprila - Skupina Impol je v letu 2023 ustvarila slabih 880 milijonov evrov prihodkov in 83 milijonov evrov dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), kar je malenkost pod načrti za minulo leto. Kot je za STA povedal glavni izvršni direktor bistriške družbe Andrej Kolmanič, so sicer količinsko za zastavljenimi načrti zaostali precej bolj.