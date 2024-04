Nafta se še naprej draži

Singapur, 2. aprila - Cene nafte so se danes znova nekoliko zvišale in so blizu najvišje vrednosti v zadnjih petih mesecih. Rast cen po poročanju nemške tiskovne agencije dpa vzpodbujajo pomanjkanje mehiške ponudbe in geopolitične negotovosti. Po domnevnem izraelskem napadu na stavbo iranskega veleposlaništva v Siriji namreč obstaja grožnja vojaškega odgovora Irana.